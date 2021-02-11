РУСАЛ покупает немецкую алюминиевую компанию РУСАЛ объявляет о подписании соглашения о покупке активов компании Aluminium Rheinfelden GmbH.



Aluminium Rheinfelden – один из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, крупный поставщик для ведущих мировых автомобильных компаний.



РУСАЛ считает, что специализация Aluminium Rheinfelden на продукции с высокой добавленной стоимостью в сочетании с глобальной стратегией РУСАЛа по производству низкоуглеродной алюминиевой продукции станет основой успешной коммерческой синергии. Накопленный опыт Aluminium Rheinfelden в области инноваций и НИОКР, глубокая техническая экспертиза (компания владеет более 70 патентами) с учетом обширных связей в автомобильном секторе, помогут укрепить позиции РУСАЛа как приоритетного поставщика для международной автомобильной отрасли.



В рамках долгосрочной стратегии развития РУСАЛ планирует развивать активы Aluminium Rheinfelden, увеличив производство сплавов до 30 тыс. тонн в год, и максимально использовать научно-технический потенциал предприятия для внедрения инновационных решений в промышленное производство низкоуглеродных алюминиевых изделий на всех предприятиях РУСАЛа.



"Сделка открывает новые перспективы стратегического развития для РУСАЛа. При этом мы планируем сохранить не только производство и рабочие места, но и инвестировать в более масштабные НИОКР для разработки новых, передовых технологий и продуктов. Наша долгосрочная стратегическая цель – масштабировать производство продукции с добавленной стоимостью и расширить мощности по переработке алюминия", – сказал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.



Сделка должна быть одобрена Федеральным министерством экономики и энергетики и Федеральным антимонопольным ведомством ФРГ.



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