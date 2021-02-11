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Австралия наращивает поставки угля в Китай

11.02.21 15:33 , МеталлТорг
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Как сообщает Pilbara Ports Authority, в январе 2021 года общий ежемесячный грузооборот составил 57,1 млн тонн .

Эта пропускная способность увеличилась на 4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Импорт через Прот-Хедланд составил 173 000 тонн, что на 9% меньше, чем за тот же месяц 2020 года.

Общая месячная пропускная способность порта Дампьер составила 13,5 млн тонн, что на 4% больше, чем в январе 2020 года. Импорт через порт Дампьер составил 111 000 тонн, что на 11% меньше, чем за тот же месяц 2020 года.

Отгрузки железной руды в Китай в январе из Потр-Хедланд составили 35,6 млн тонн, что выше уровня прошлого года на 4,6%.

МинПром

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