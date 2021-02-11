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Tata Steel заявила о повышении квартальной прибыли

11.02.21 15:12 , МеталлТорг
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9 февраля компания Tata Steel сообщила о консолидированной прибыли в размере 3 989 крор рупий за квартал, закончившийся в декабре 2020 года, что обусловлено улучшением высокой операционной прибыли, обеспеченной реализацией.

Консолидированная выручка от операционной деятельности выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 594 крор рупий в третьем квартале 21 финансового года.

Цифры превзошли оценки аналитиков. Согласно усредненным оценкам аналитиков, прибыль за квартал, закончившийся в декабре 2020 года, оценивалась в 3 408 крор рупий при выручке в 38 970 крор.

"Восстановление мировой и индийской экономики привело к резкому увеличению спроса на сталь в Индии. Мы переориентировали наши поставки на внутренние рынки, чтобы удовлетворить потребности наших местных клиентов за счет сокращения экспорта", - сказал ТВ Нарендран, генеральный директор компании.

В Европе базовые показатели улучшились по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как на отчет EBIDTA негативно повлияли несколько разовых операций.

Tata Steel Europe сообщила о росте выручки на 1,8% в годовом исчислении на уровне 14 069,92 крор рупий, но на уровне EBITDA она сообщила об убытках в размере 724,27 крор рупий в третьем квартале 21 финансового года против 956,30 крор рупий в третьем квартале 20 финансового года.

МинПром

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