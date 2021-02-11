Thyssenkrupp повысил свой годовой прогноз впервые почти за 4 года Как сообщает агентство Reuters, немецкий конгломерат Thyssenkrupp в среду 10 февраля повысил свой годовой прогноз впервые почти за четыре года, чему способствовало восстановление его сталелитейного подразделения, которое может укрепить аргументы в пользу выделения.



Сталелитейное подразделение Thyssenkrupp, которое могут продать, выделить или сохранить, в первом квартале получило скорректированную операционную прибыль в размере 20 млн евро (24 млн долл.) по сравнению с убытком в 127 млн евро годом ранее.



"В условиях продолжающейся нестабильности на рынке у нас был хороший первый квартал: мы замечаем признаки восстановления экономики, и наши меры по повышению эффективности бизнеса начинают приносить плоды", - сказала генеральный директор Мартина Мерц.



Сталелитейное подразделение Thyssenkrupp, получившее заявку от британской Liberty Steel, рассчитывает в этом финансовом году почти выйти на уровень безубыточности, по сравнению с ранее ожидаемыми низкими трехзначными убытками в миллион евро.



Thyssenkrupp Steel Europe, второй по величине игрок на континенте, сокращает 3000 рабочих мест и заявила, что рискуют и другие.



По словам финансового директора Thyssenkrupp Клауса Кейсберга, переговоры с Liberty Steel ведутся интенсивно. Источники сообщили, что проблемы включают отрицательную стоимость капитала более 1 млрд евро (1,2 млрд долл.), которую Liberty Steel предполагает для подразделения.



Это потребует от Thyssenkrupp внесения нескольких миллиардов евро в рамках сделки. Liberty Steel, которая, как сообщают источники, должна подать твердую заявку к началу марта, отказалась от комментариев.



Ожидается, что наблюдательный совет Thyssenkrupp соберется 12 марта, чтобы решить, продавать ли подразделение, сообщили источники, знакомые с ситуацией.



Thyssenkrupp планирует инвестировать трехзначную сумму в 1 млн евро в свое сталелитейное подразделение для модернизации производственных площадок в Дуйсбурге и Бохуме, сообщила компания в среду.



Завершение проектов намечено на конец 2024 года. "Thyssenkrupp AG одобрила выделение средств для важных инвестиций в нашу производственную сеть, - сказал Бернхард Осбург, генеральный директор Thyssenkrupp Steel Europe. - Это сильный сигнал для сталелитейного бизнеса и сильный знак уверенности в трудные времена".



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