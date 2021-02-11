Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

За кризис на рынке электроэнергии должна отвечать НКРЭКУ – депутат

11.02.21 14:37 , РБК Украина
печать
размер текста:

Миллиардные долги на рынке электрической энергии и природного газа стали результатом провальной работы нелегитимного состава регулятора - НКРЭКУ. Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко в Facebook.

"Все эти долги - это результат работы нелегитимного регулятора НКРЭКУ, который должен был быть разогнан еще год назад. Чем больше мы будем держать этих самозванцев у власти - тем в большую бездну будем падать", - заявил А.Кучеренко.

"Наглядный пример как работает "независимый" самопровозглашенный регулятор и правительство без министра. На рынке электроэнергии катастрофа такого размера, что мы за 10 лет не распутаем клубок долгов, который создали регулятор с правительством и монобольшинством за 1 год. Гарантированный покупатель - поставщик электроэнергии для населения - за год своего существования накопил почти 35 млрд грн долгов", - отметил А.Кучеренко.

Напомним, в середине января НЭК "Укрэнерго" предупредил о рисках отключений из-за нехватки угля на складах государственных ТЭС "Центрэнерго".

По информации экспертов Центра Разумкова, причиной кризиса стала несбалансированная и ошибочная политика регулятора НКРЭКУ.

В центре пояснили, что после запуска рынка в 2019 году, в нормальном режиме он проработал всего 2-3 месяца, после чего НКРЭКУ перевела его на ручной режим регулирования, внедрив целый ряд ограничений. Именно эти ограничения привели к возникновению более 50 млрд грн долгов на энергорынке.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:12
Tata Steel заявила о повышении квартальной прибыли
14:53
Thyssenkrupp повысил свой годовой прогноз впервые почти за 4 года
14:37
Розничные операторы продолжают повышать цены на бензин
14:16
Нехватка предложения горячекатаного проката в США толкает цены вверх
13:58
ArcelorMittal решила возобновить выплату дивидендов
13:42
В России энергетики обвинили металлургов в резком росте цен на сталь
13:29
Транзит СУГ через Украину упал на 13%
13:09
Нефтегазовая компания Saudi Aramco обогнала по капитализации Microsoft
12:54
Цена автогаза преодолела отметку в 15 грн за литр
12:35
МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году
12:18
Денис Морозов назначен первым заместителем гендиректора Интерпайпа
12:06
Фади Храйбе вновь занял пост генерального директора Интерпайпа
11:53
Власти Индии наращивают инвестиции в инфраструктурные стальные проекты
11:45
Европарламент указал Украине на недостатки в выполнении СА с ЕС
11:34
Проблем в переговорах с МВФ нет – Минфин
11:13
Платежеспособные банки Украины потеряли почти треть прибыли
10:57
В Китае растет выпуск алюминия и меди
10:47
Вагонный парк УЗ находится в удручающем состоянии и требует обновления – Морозов
10:34
Еврокомиссия может повторно расследовать квоты на импорт стальной продукции
10:24
В январе Украина резко сократила экспорт электроэнергии
10.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!