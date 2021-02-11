За кризис на рынке электроэнергии должна отвечать НКРЭКУ – депутат

Миллиардные долги на рынке электрической энергии и природного газа стали результатом провальной работы нелегитимного состава регулятора - НКРЭКУ. Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко в Facebook.
"Все эти долги - это результат работы нелегитимного регулятора НКРЭКУ, который должен был быть разогнан еще год назад. Чем больше мы будем держать этих самозванцев у власти - тем в большую бездну будем падать", - заявил А.Кучеренко.
"Наглядный пример как работает "независимый" самопровозглашенный регулятор и правительство без министра. На рынке электроэнергии катастрофа такого размера, что мы за 10 лет не распутаем клубок долгов, который создали регулятор с правительством и монобольшинством за 1 год. Гарантированный покупатель - поставщик электроэнергии для населения - за год своего существования накопил почти 35 млрд грн долгов", - отметил А.Кучеренко.
Напомним, в середине января НЭК "Укрэнерго" предупредил о рисках отключений из-за нехватки угля на складах государственных ТЭС "Центрэнерго".
По информации экспертов Центра Разумкова, причиной кризиса стала несбалансированная и ошибочная политика регулятора НКРЭКУ.
В центре пояснили, что после запуска рынка в 2019 году, в нормальном режиме он проработал всего 2-3 месяца, после чего НКРЭКУ перевела его на ручной режим регулирования, внедрив целый ряд ограничений. Именно эти ограничения привели к возникновению более 50 млрд грн долгов на энергорынке.