Транзит СУГ через Украину упал на 13% Объем транзита сжиженного углеводородного газа территорией Украины в январе сократился на 13% (на 7,65 тыс. тонн), до 52,43 тыс. тjyy, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.



Практически весь транзитированный объем ( 52 тыс. тонн) приходится на российский ресурс. Поставки осуществлялись из России в Польшу (27,14 тыс. тонн), Румынию (9,78 тыс. тонн), Венгрию (8,72 тыс. тонн), Сербию (3,4 тыс. тонн) и Молдову (1,54 тыс. тонн).



Транзит белорусского СУГ через Украину в январе составил 0,41 тыс. тонн. Весь этот объем был отправлен в направлении Венгрии.



Транзит через порты Измаил и Рени за отчетный месяц составил 11,64 тыс. тонн против 15,75 тыс. тонн в январе 2020 года.



Напомним, объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в январе-ноябре 2020 года сократился на 22% – до 493,31 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (631 тыс. тонн).



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