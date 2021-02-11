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Нефтегазовая компания Saudi Aramco обогнала по капитализации Microsoft

11.02.21 13:09 , enkorr
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Нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco всего за неделю смогла вернуться на второе место в списке крупнейших по капитализации компаний мира. Она сместила Microsoft на третью строчку, первой остается Apple, передает angi.

По итогам торгов 10 февраля капитализация Saudi Aramco составила примерно 1,836 трлн долл., тогда как стоимость Microsoft равна 1,831 трлн долл. Таким образом, Aramco снова стала второй по уровню капитализации в мире; до этого на протяжении недели это место занимала Microsoft.

Крупнейшей по капитализации компанией мира остается американская корпорация Apple, чья стоимость превышает 2 трлн долл. В сентябре Apple уступала первое место Saudi Aramco, но затем вновь захватила лидерство.

Также за минувшие сутки Facebook обошла по уровню капитализации компанию Tesla — 774,2 млн долл. против 772,5 млн долл. Акции калифорнийского производителя электромобилей демонстрировали сильное ралли в ноябре-январе и подскочили в цене вдвое за это время. Это помогло компании электромобилей Tesla обойти по капитализации Facebook, а ее главе Илону Маску подняться на первую строчку в рейтинге богатейших людей мира.

МинПром

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