Денис Морозов назначен первым заместителем гендиректора Интерпайпа

Денис Морозов назначен первым заместителем генерального директора украинской промышленной компании "Интерпайп". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как сообщается, на новой должности Д.Морозов будет ответственным за операционный блок вопросов.
В то же время директором по экономике и финансам "Интерпайпа" назначен Сергей Кузьменко.
"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.
В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.