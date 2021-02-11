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Фади Храйбе вновь занял пост генерального директора Интерпайпа

11.02.21 12:06
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Генеральным директором украинской промышленной компании "Интерпайп" с 10 февраля 2021 года назначен Фади Храйбе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, он будет совмещать эту должность с позицией председателя Совета директоров компании.

Ф.Храйбе возглавлял "Интерпайп" с 2016 по 2020 год. Артем Поляков, который с 1 января 2021 года занимал должность генерального директора, покинул компанию по личным причинам.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

МинПром

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