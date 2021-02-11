Проблем в переговорах с МВФ нет – Минфин Правительство Украины продолжает обсуждение с миссией Международного валютного фонда параметров будущей программы и на данный момент нет никаких оснований чтобы говорить о рисках срыва программы сотрудничества. Как передает корреспондент Укринформа, об этом в эфире канала 24 сказал министр финансов Сергей Марченко.



"Никаких завершений работы миссии или о том, что у нас есть проблемы в переговорах, у нас этой информации нет. Мы продолжаем общаться с представителями миссии, продолжаем согласовывать модальность наших будущих обязательств и обмениваемся информацией в части законопроектных предложений, в части макропоказателей, доходов, расходов. У нас идет постоянная коммуникация, и все истории о том, что у нас все остановилось, - неправда и не соответствует действительности", - сказал С.Марченко.



Он отметил, что Украина выполнила все структурные маяки, в частности, требование создания единых юридических лиц налоговой и таможенной службы, и в части ликвидации налоговой милиции.



"Есть вопрос относительно Высшего совета правосудия, должен был быть принят соответствующий закон еще в ноябре и закон о банках и банковской деятельности тоже должен был быть принят в ноябре, но сейчас мы обсуждаем эти вопросы с миссией. Бюджет на 2021 год с представителями МВФ согласован, и в них по бюджету нет никаких вопросов. Я не вижу каких-либо оснований для того, чтобы говорить о рисках", - отметил С.Марченко.



Как сообщал Укринформ, миссия МВФ с 21 декабря 2020 года работала в Украине в формате онлайн-связи из-за COVID-19. Но потом сделала перерыв на праздники. После праздников, а именно с 11 января миссия МВФ возобновила свою работу в Украине.



Совет директоров МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Украина 12 июня получила первый транш в размере 2,1 млрд долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



