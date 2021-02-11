Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Проблем в переговорах с МВФ нет – Минфин

11.02.21 11:34 , Укринформ
печать
размер текста:

Правительство Украины продолжает обсуждение с миссией Международного валютного фонда параметров будущей программы и на данный момент нет никаких оснований чтобы говорить о рисках срыва программы сотрудничества. Как передает корреспондент Укринформа, об этом в эфире канала 24 сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Никаких завершений работы миссии или о том, что у нас есть проблемы в переговорах, у нас этой информации нет. Мы продолжаем общаться с представителями миссии, продолжаем согласовывать модальность наших будущих обязательств и обмениваемся информацией в части законопроектных предложений, в части макропоказателей, доходов, расходов. У нас идет постоянная коммуникация, и все истории о том, что у нас все остановилось, - неправда и не соответствует действительности", - сказал С.Марченко.

Он отметил, что Украина выполнила все структурные маяки, в частности, требование создания единых юридических лиц налоговой и таможенной службы, и в части ликвидации налоговой милиции.

"Есть вопрос относительно Высшего совета правосудия, должен был быть принят соответствующий закон еще в ноябре и закон о банках и банковской деятельности тоже должен был быть принят в ноябре, но сейчас мы обсуждаем эти вопросы с миссией. Бюджет на 2021 год с представителями МВФ согласован, и в них по бюджету нет никаких вопросов. Я не вижу каких-либо оснований для того, чтобы говорить о рисках", - отметил С.Марченко.

Как сообщал Укринформ, миссия МВФ с 21 декабря 2020 года работала в Украине в формате онлайн-связи из-за COVID-19. Но потом сделала перерыв на праздники. После праздников, а именно с 11 января миссия МВФ возобновила свою работу в Украине.

Совет директоров МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Украина 12 июня получила первый транш в размере 2,1 млрд долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:06
Фади Храйбе вновь занял пост генерального директора Интерпайпа
11:53
Власти Индии наращивают инвестиции в инфраструктурные стальные проекты
11:45
Европарламент указал Украине на недостатки в выполнении СА с ЕС
11:13
Платежеспособные банки Украины потеряли почти треть прибыли
10:57
В Китае растет выпуск алюминия и меди
10:47
Вагонный парк УЗ находится в удручающем состоянии и требует обновления – Морозов
10:34
Еврокомиссия может повторно расследовать квоты на импорт стальной продукции
10:24
В январе Украина резко сократила экспорт электроэнергии
09:58
ДТЭК Киевские электросети провел более 6 тысяч ремонтов
09:51
Лома в Украине постоянно не хватает для всех металлургов - Интерпайп
09:27
Eurofer прогнозирует увеличение спроса на сталь в ЕС на 13,3%
08:57
В январе украинский автопром сократил объемы производства
08:40
В нынешнем виде нацплан по сокращению выбросов является нереалистичным - Гриб
08:02
Планы УЗ обновить 400 км ж/д путей важны для металлургов - Магера
10.02.21
18:03
Украина и Европейский Союз начали консультации о дальнейшей либерализации торговли
17:49
ДМК подал иск в суд о возбуждении банкротства ИСД
17:34
Чтобы получить 1,2 млрд евро от ЕС, Украина должна усилить борьбу с коррупцией
17:18
Экс-руководители вывели из компании 38 млн долл. – ОГХК
16:54
Запорожкран изготовит пять кранов для Южной железной дороги Норфолка в США
16:34
Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!