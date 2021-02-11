Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Платежеспособные банки Украины потеряли почти треть прибыли

11.02.21 11:13 , РБК Украина
печать
размер текста:

Прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд грн. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, доходы банков за январь-декабрь 2020 года составили 249,745 млрд грн, тогда как расходы 208,449 млрд грн.

В 2020 году банки сформировали 29,878 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году - 10,714 млрд грн.

Как отметили в пресс-службе НБУ, худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы. В октябре-декабре 2020 года чистый финансовый результат банков составил 3,7 млрд грн, что на 73% меньше результата III квартала 2020 года и на 63% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года.

"В целом формирование резервов под ожидаемые убытки стало основной причиной ухудшения финансового результата в 2020 году. Ряд банков признали ухудшение качества активов за финансовых трудностей заемщиков", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги негативно сказались на процентных и комиссионных доходах банков, особенно во втором квартале.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество сократилось за год на 2. В 2020 году обанкротились банк "Аркада" и "Мисто Банк".
Отметим, рейтинг по прибыльности в январе-нобяре 2020 года возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,032 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк - 4,846 млрд грн, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 3,741 млрд грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:06
Фади Храйбе вновь занял пост генерального директора Интерпайпа
11:53
Власти Индии наращивают инвестиции в инфраструктурные стальные проекты
11:45
Европарламент указал Украине на недостатки в выполнении СА с ЕС
11:34
Проблем в переговорах с МВФ нет – Минфин
10:57
В Китае растет выпуск алюминия и меди
10:47
Вагонный парк УЗ находится в удручающем состоянии и требует обновления – Морозов
10:34
Еврокомиссия может повторно расследовать квоты на импорт стальной продукции
10:24
В январе Украина резко сократила экспорт электроэнергии
09:58
ДТЭК Киевские электросети провел более 6 тысяч ремонтов
09:51
Лома в Украине постоянно не хватает для всех металлургов - Интерпайп
09:27
Eurofer прогнозирует увеличение спроса на сталь в ЕС на 13,3%
08:57
В январе украинский автопром сократил объемы производства
08:40
В нынешнем виде нацплан по сокращению выбросов является нереалистичным - Гриб
08:02
Планы УЗ обновить 400 км ж/д путей важны для металлургов - Магера
10.02.21
18:03
Украина и Европейский Союз начали консультации о дальнейшей либерализации торговли
17:49
ДМК подал иск в суд о возбуждении банкротства ИСД
17:34
Чтобы получить 1,2 млрд евро от ЕС, Украина должна усилить борьбу с коррупцией
17:18
Экс-руководители вывели из компании 38 млн долл. – ОГХК
16:54
Запорожкран изготовит пять кранов для Южной железной дороги Норфолка в США
16:34
Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!