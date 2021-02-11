Вагонный парк УЗ находится в удручающем состоянии и требует обновления – Морозов

Вагонный парк "Укрзализныци" находится в удручающем состоянии, его нужно обновлять. Такое мнение высказал директор по экономике и финансам трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Для этого уже сегодня необходимо проработать источники финансирования. Это направление, которым, я считаю, правительству страны нужно внимательно заниматься", - отметил топ-менеджер, добавив, что правительство должно принимать меры, чтобы экономика росла, чтобы металлопрокат потреблялся внутри страны.
Д.Морозов рассказал, что сегодня на украинском рынке железнодорожных колес "Интерпайп" фактически работает на споте. "На украинском рынке ж/д колес "Интерпайп" фактически работает на споте: появляются какие-то заказы – мы их выполняем, а на длительный срок давать прогнозы невозможно", - сообщил он.
По его словам, такая ситуация связана с тем, что непонятно, какое количество вагонов будет построено в этом году в Украине. "Финплан "Укрзализныци" еще не утвержден. Строительство какого количества вагонов будет профинансировано, тоже непонятно", - сказал он.
Напомним, ранее "Укрзализныця" анонсировала планы направить в текущем году на обновление, капремонт, модернизацию подвижного состава и инфраструктуру более 27 млрд грн.