Вагонный парк УЗ находится в удручающем состоянии и требует обновления – Морозов Вагонный парк "Укрзализныци" находится в удручающем состоянии, его нужно обновлять. Такое мнение высказал директор по экономике и финансам трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



"Для этого уже сегодня необходимо проработать источники финансирования. Это направление, которым, я считаю, правительству страны нужно внимательно заниматься", - отметил топ-менеджер, добавив, что правительство должно принимать меры, чтобы экономика росла, чтобы металлопрокат потреблялся внутри страны.



Д.Морозов рассказал, что сегодня на украинском рынке железнодорожных колес "Интерпайп" фактически работает на споте. "На украинском рынке ж/д колес "Интерпайп" фактически работает на споте: появляются какие-то заказы – мы их выполняем, а на длительный срок давать прогнозы невозможно", - сообщил он.



По его словам, такая ситуация связана с тем, что непонятно, какое количество вагонов будет построено в этом году в Украине. "Финплан "Укрзализныци" еще не утвержден. Строительство какого количества вагонов будет профинансировано, тоже непонятно", - сказал он.



Напомним, ранее "Укрзализныця" анонсировала планы направить в текущем году на обновление, капремонт, модернизацию подвижного состава и инфраструктуру более 27 млрд грн.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



