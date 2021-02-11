Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Китае растет выпуск алюминия и меди

11.02.21 10:57 , Металлургпром
печать
размер текста:

По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в январе текущего года в стране было произведено 798,3 тыс. т катодной меди, что на 7,4% меньше, чем в декабре, но почти на 10% больше, чем в январе 2020 г.

В конце прошлого года некоторые заводы наращивали выпуск, чтобы выполнить годовой план, а сейчас вернулись к нормальной загрузке. Кроме того, китайские компании испытывают дефицит медного концентрата вследствие сокращения его импорта из Латинской Америки.

Тем не менее SMM прогнозирует, что за первые два месяца 2021 г. производство катодной меди в Китае достигнет 1,61 млн. т, на 14,3% больше, чем годом ранее. Правда, основной причиной этого роста будет эффект низкой базы, так как в феврале прошлого года ряд производителей меди простаивали из-за карантина.

В китайской алюминиевой отрасли между тем наблюдается рост, вызванный вводом в строй новых мощностей в конце прошлого года. По данным SMM, в январе объем производства первичного алюминия составил 3,32 млн т, что на 8,1% больше, чем в тот же месяц годом ранее.

Объем производства металлургического глинозема составил в январе 5,69 млн т, что на 2,4% превышает показатель годичной давности. Однако при этом ряд предприятий в провинциях Шаньси, Хэнань и Шаньдун работали со сниженной загрузкой из-за нехватки угля и перебоев в энергоснабжении.

На февраль SMM прогнозирует увеличение среднесуточного выпуска глинозема на 4,8% по сравнению с январем благодаря нормализации обстановки на энергорынке и выхода на полную мощность нового завода Wuchuan компании State Power Investment в провинции Гуандун.

Производство цинка в Китае между тем сократилось в январе на 2,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 542 тыс. т. Основной причиной спада стало снижение прибыльности заводов из-за низких тарифов на обогащение и рафинирование.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:06
Фади Храйбе вновь занял пост генерального директора Интерпайпа
11:53
Власти Индии наращивают инвестиции в инфраструктурные стальные проекты
11:45
Европарламент указал Украине на недостатки в выполнении СА с ЕС
11:34
Проблем в переговорах с МВФ нет – Минфин
11:13
Платежеспособные банки Украины потеряли почти треть прибыли
10:47
Вагонный парк УЗ находится в удручающем состоянии и требует обновления – Морозов
10:34
Еврокомиссия может повторно расследовать квоты на импорт стальной продукции
10:24
В январе Украина резко сократила экспорт электроэнергии
09:58
ДТЭК Киевские электросети провел более 6 тысяч ремонтов
09:51
Лома в Украине постоянно не хватает для всех металлургов - Интерпайп
09:27
Eurofer прогнозирует увеличение спроса на сталь в ЕС на 13,3%
08:57
В январе украинский автопром сократил объемы производства
08:40
В нынешнем виде нацплан по сокращению выбросов является нереалистичным - Гриб
08:02
Планы УЗ обновить 400 км ж/д путей важны для металлургов - Магера
10.02.21
18:03
Украина и Европейский Союз начали консультации о дальнейшей либерализации торговли
17:49
ДМК подал иск в суд о возбуждении банкротства ИСД
17:34
Чтобы получить 1,2 млрд евро от ЕС, Украина должна усилить борьбу с коррупцией
17:18
Экс-руководители вывели из компании 38 млн долл. – ОГХК
16:54
Запорожкран изготовит пять кранов для Южной железной дороги Норфолка в США
16:34
Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!