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Еврокомиссия может повторно расследовать квоты на импорт стальной продукции

11.02.21 10:34 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Argus, Европейская комиссия может провести повторное расследование действующей системы ограничения импорта стальной продукции в ЕС посредством квотирования.

Срок действия этих ограничений истекает 30 июня 2021 г. Но большинство ведущих производителей стали среди стран Евросоюза, за исключением Нидерландов и Швеции, обратились в Еврокомиссию с предложением о продлении квот. За это выступает и европейская металлургическая ассоциация Eurofer.

Как заявляют европейские металлурги, введенные в 2018 г. ограничения были ответом на американские стальные тарифы. Их цель состояла в том, чтобы защитить региональный рынок от излишков стальной продукции, "выдавленных" из США. Между тем, судя по всему, новая американская президентская администрация оставит стальные и алюминиевые тарифы в силе.

Повторное расследование не означает, что действие квотного механизма будет продлено. Его отмены требуют многие потребители стальной продукции в ЕС, указывая на резкий подъем цен в конце прошлого года. Вместо квот могут быть использованы другие меры по ограничению импорта стали, в частности, антидемпинговые пошлины.

МинПром

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