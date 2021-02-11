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В январе Украина резко сократила экспорт электроэнергии

11.02.21 10:24
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Украина в январе 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 13,4 раза (на 645,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 51,9 млн кВт-ч. Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает Интерфакс-Украина.

Согласно расчетам агентства, в частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились в 9,7 раза (на 448,9 млн кВт-ч) – до 51,9 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу и Молдову в прошлом месяце не осуществлялись, тогда как в январе прошлого года по этим направлениям было экспортировано 151,2 млн кВт-ч и 45,2 млн кВт-ч соответственно.

Экспорт украинской электроэнергии в Беларусь и РФ в январе 2021 года также не осуществлялся, как и год назад.

При этом Украина в январе 2021 года снизила импорт электроэнергии в 2,1 раза (на 292,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 268,3 млн кВт-ч.

В том числе из Беларуси поставлено 180,6 млн кВт-ч, Словакии – 78,3 млн кВт-ч, Венгрии – 6,9 млн кВт-ч, Румынии – 2,5 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за прошлый месяц из РФ импортировано 6,26 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,01 млн кВт-ч. Аварийные поставки из Беларуси составили 3,13 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,08 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% или на 1,72 млрд кВт-ч по сравнению с 2019 годом – до 4,75 млрд кВт-ч.

В денежном выражении экспорт электроэнергии из Украины в 2020 году снизился на 25,9% (на $97,94 млн) по сравнению с 2019 годом – до $280,83 млн.

МинПром

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