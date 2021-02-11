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ДТЭК Киевские электросети провел более 6 тысяч ремонтов

11.02.21 09:58
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В течение прошлого года ДТЭК Киевские электросети выполнил более 6 тысяч ремонтов на электросетях столицы и расчистил 173 километра трасс под воздушными линиями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ДТЭК – надежная и ответственная компания, которая заботится о своих клиентах и делает все, чтобы в их домах всегда были свет и комфорт. В ремонт и обслуживание оборудования электрических сетей Киева в прошлом году мы вложили более 85 миллионов гривен. Несмотря на сложности и ограничения, которые внесла в нашу работу пандемия коронавируса, мы полностью выполнили намеченный в начале года план ремонтов", – отметил исполняющий обязанности генерального директора ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

По словам главы энергокомпании, выполнение плановых ремонтов – залог стабильного функционирования всей энергосистемы города. Ремонтная кампания предусматривает обслуживание, текущий и капитальный ремонт оборудования, замену и восстановление старых и изношенных элементов сети. В частности ремонт, замену или обслуживание трансформаторов, выключателей, разъединителей, кабельных и воздушных линий, электроопор, обрезку деревьев под линиями электропередачи и т.п. Благодаря своевременному проведению таких мероприятий, жители Киева имеют одну из самых надежных электрических сетей страны.

Специалисты ДТЭК Киевские электросети провели работы на 11 высоковольтных подстанциях 35-110 кВ – выполнили ремонт и обслуживание силовых трансформаторов, трансформаторных вводов, комплексных распределительных устройств, систем вентиляции и т.п.

На сетях среднего и низкого напряжения обновили оборудование в 700 трансформаторных пунктах 10/0,4 кВ и 45 распределительных пунктах 10 кВ. Выполнили почти 5,5 тысяч ремонтов на кабельных линиях всех уровней напряжения.

Протяженность всех отремонтированных воздушных линий составляет почти 150 километров. А длина трасс электролиний, где энергетики обрезали ветви деревьев под проводами – 173 километра.

Как сообщалось ранее, в 2021 году столичная энергокомпания инвестирует в электроинфраструктуру Киева более 645 миллионов гривен. За эти средства ДТЭК Киевские электросети проведет реконструкцию трех крупных подстанций 110 кВ и реализует 64 проекта, которые повысят надежность электроснабжения столицы и оперативность ликвидации аварийных ситуаций.

МинПром

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