Лома в Украине постоянно не хватает для всех металлургов - Интерпайп В Украине наблюдается постоянный дефицит лома черных металлов для всех металлургических предприятий, считает директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.



"Два больших недавних тендера "Укрзализныци" сняли проблемы с обеспечением ломом. Спасибо железнодорожникам, они, в какой-то степени, сняли напряжение с рынка. Что будет в феврале-марте, сложно сказать. Лома в Украине постоянно не хватает для всех металлургов", - сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



При этом, по его словам, в конце прошлого года цена на металлолом резко выросла. "Сейчас она держится на очень высоком уровне, неадекватно высоком. Но зимой лом всегда растет в цене, это традиционный сезонный фактор. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, и в марте цена на лом начнет снижаться до адекватного уровня", - отметил топ-менеджер.



Д.Морозов также указал на проблемы с обелением рынка металлолома. "Мы считаем, что обеление рынка лома – важный пакет документов, который сильно снизит проблемы для всех металлургических компаний", - констатировал он.



По его словам, "Интерпайп" также выступает за сохранение экспортной пошлины на металлолом. "Если Украина разрешит вывозить лом, стратегическое сырье, то она фактически отдаст рабочие места туркам, китайцам, кому угодно, но не украинцам", - подчеркнул финдиректор.



МинПром



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