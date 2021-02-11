Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В январе украинский автопром сократил объемы производства

11.02.21 08:57
печать
размер текста:

В январе предприятия украинского автопрома изготовили 604 единицы автотранспортных средств, что на 29% меньше, чем в первом месяце 2020 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Больше всего в прошлом месяце было изготовлено легковых автомобилей – 576 шт. (на ЗАЗе – 325, на "Еврокаре" – 251).

"Несмотря на то, что в январе текущего года статистику в этом сегменте формировали два предприятия – ЗАЗ и "Еврокар", а не одно, как год назад, выпуск легковых автомобилей упал почти на 27%", – говорится в сообщении.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил четыре штуки, что вдвое меньше, чем годом ранее. Все они изготовлены на заводе "Черкасский автобус".

Также упало производство автобусов – на 58%. За месяц в Украине было изготовлено 24 автобуса. Наибольшее количество выпустил "Черкасский автобус" – 15 шт. На ЗАЗе сообщили о производстве 8 автобусов. Январский результат Часивярского автобусного завода – 1 шт.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:40
В нынешнем виде нацплан по сокращению выбросов является нереалистичным - Гриб
08:02
Планы УЗ обновить 400 км ж/д путей важны для металлургов - Магера
10.02.21
18:03
Украина и Европейский Союз начали консультации о дальнейшей либерализации торговли
17:49
ДМК подал иск в суд о возбуждении банкротства ИСД
17:34
Чтобы получить 1,2 млрд евро от ЕС, Украина должна усилить борьбу с коррупцией
17:18
Экс-руководители вывели из компании 38 млн долл. – ОГХК
16:54
Запорожкран изготовит пять кранов для Южной железной дороги Норфолка в США
16:34
Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%
16:13
В 2020 году на Ривнеазоте произведено 1,81 млн тонн продукции
15:56
Китайский промышленный индекс Shanghai Composite достиг максимума за 5 лет
15:40
Энергоатом купил у Westinghouse ядерного топлива на 12 млн евро
15:14
Для развития промышленности нужен независимый регулятор в транспортной отрасли
14:48
ДТЭК хочет до конца начать пилотные проекты по производству зеленого водорода
14:34
В январе цены промпроизводителей выросли почти на 18%
14:14
Китаю придется радикально перестроить все алюминиевую отрасль
13:49
Норникелю хотят выставить новый большой штраф
13:47
В январе рост цен в промышленности ускорился до 17,6%
13:37
Ситуация с запасами угля на ТЭС остается критической
13:21
Украина и ЕС начнут переговоры о дальнейшей либерализации торговли
12:54
ДТЭК в феврале увеличит импорт угля из Польши и Казахстана
09.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!