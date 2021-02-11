В нынешнем виде нацплан по сокращению выбросов является нереалистичным - Гриб Национальный план по сокращению выбросов (НПСВ) не является реалистичным. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.



"Для начала необходимо обновленная энергетическая стратегия, и только потом можно говорить о выполнении плана", - сказала она.



Нардеп обращает внимание на то, что прописав требования к предприятиям отрасли, законодательством не были предусмотрены источники финансирования их модернизации, вполне логично поставило воплощение плана под вопрос. Источники и механизм финансирования с 2018 года на государственном уровне не разработаны но не внедрены, отмечает она.



По мнению В.Гриб, нереалистичные сроки выполнения Плана противоречат европейским практикам. В частности в Польше за 27 лет удалось сократить выброс SO2 на 90%, от Украины требуется за 11 лет надо снизить выбросы SO2 на 95%. И это в период кризиса, снижения потребления, пандемии, убыточности ТЭС, кризиса платежей.



"Еще раз напомню, что Украина в состоянии войны! Когда составлялся План, у нас были другие дополнительные мощности, которые сейчас находятся на неподконтрольных территориях. Последствия военного конфликта в Украине для тепловой генерации: потеря контроля над частью шахт, дефицит антрацитового угля для 35 энергоблоков ТЭС", - сказала она.



"Конечно, очень хорошо, что мы ищем решения проблем, но давайте же будем реалистами, чтобы действительно приблизиться к решению вопросов НПСВ, мы должны понимать как мы будем развиваться дальше и пересмотреть сроки реализации мероприятий НПСВ.

Поэтому очень важно в 2021 году:

• Все же внести изменения в НПСВ;

• Определить на законодательном уровне источники и механизмы финансирования мероприятий НПСВ;

• Определить процедуру согласования проектов экомодернизации ТЭС.

Каждый проект должен проходить через анализ и отбор наиболее целесообразного решения: экомодернизация существующего блока или новое строительство", - резюмирует В.Гриб.



МинПром



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