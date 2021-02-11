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Планы УЗ обновить 400 км ж/д путей важны для металлургов - Магера

11.02.21 08:02
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Украинские промышленники надеются на выполнение инвестиционных планов "Укрзализныци" не только с точки зрения улучшения качества логистики, но и увеличения внутреннего спроса на металл. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

По мнению нардепа, это поможет нашим металлургам нейтрализовать возможные потери от роста протекционистских барьеров на внешних рынках.

Как известно, а 2021 году "Укразализныця" запланировала привлечь в обновление парка вагонов, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры 27 млрд грн. В соответствии с планом модернизации, компания планирует реконструировать 316 км ж/д путей, и еще капитально отремонтировать более 82 км путей. Сегодня капремонта требуют 6,4 тыс. км путей, еще 2,7 тыс км необходимо реконструировать.

Официально были анонсировали путевые работы по направлениям с интенсивным движением поездов: Дарница – Гребенка; Киев – Фастов – Жмеринка – Вапнярка – Одесса; Знаменка – Одесса; Мироновка – Пятихатки – Чаплино; Казатин – Шепетовка – Здолбунов; Кривой Рог-Главный – Камыш-Заря – Волноваха – Мариуполь; Львов – Стрый – Чоп. Компания заявляет, что эти мероприятия позволят гарантировать безопасность перевозок, и обеспечить движение поездов с установленными скоростями. Это крайне важно для украинской промышленности.

"В 2021 году украинскому ГМК важно нарастить объемы производства и экспорта, пока цены на сталь находится на пике. Чтобы получить максимальную отдачу от мировой рыночной конъюнктуры, очень важно, чтобы перевозки грузов происходили по графику и с наиболее оптимальной логистикой. В кризисном 2020 году промышленные ж/д грузоперевозки сократились всего на 2,4%, хотя ряд экспертов прогнозировали более значительное падение. Однако на руку металлургам сыграл рост цен на сталь в конце года", - подчеркивает С.Магера.

МинПром

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