Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экс-руководители вывели из компании 38 млн долл. – ОГХК

10.02.21 17:18 , РБК Украина
печать
размер текста:

Претенциозные контракты с иностранными фирмами, в результате которых государственное АО "ОГХК" понесло убытки на 38 млн долл., подписали экс-руководители "Объединенной горно-химической компании" Руслан Журило, Гладушко Александр и Юрий Перцев. Действующее руководство компании инициировало взыскание долга через международный арбитраж.

Об этом сообщает официальный сайт АО "ОГХК".

Представители компании утверждают, что фирмы Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans F. Z. E (ОАЭ) не выполнили взятые на себя финансовые обязательства по оплате титановой продукции, производимой АО "ОГХК".

В соответствии с условиями подписанных в 2019 году контрактов, вышеуказанные контрагенты должны произвести оплату за полученную продукцию еще более 6 месяцев назад.

Отмечается, что Bollwerk и Defessa Trans при попустительстве Р.Журило и А. Гладушко позиционировали себя как представители АО "ОГХК" на внешних рынках. Первые внешнеэкономические контракты на поставку титанового сырья с данными контрагентами были заключены в январе 2015 года.

В руководстве "Объединенной горно-химической компании" отмечают, что указанные фирмы уже не впервые фигурируют в сомнительных схемах предыдущего руководства, а также имеют все признаки фирм-прокладок, а данное дело имеет общегосударственное и международное значение.

Учитывая указанные обстоятельства, АО "ОГХК" обратилось в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины с иском против компаний-прокладок.

Напомним, начиная с 2016 года, антикоррупционные органы осуществляли досудебное расследование по фактам злоупотреблений Руслана Журила, а деятельность экс-руководства компании находится в фокусе НАБУ и САП.

В состав государственного АО "Объединенная горно-химическая компания" входят мощности Иршанского ГОКА и Вольногорского ГМК. Компания является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире.

ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации в 2021 году.

Приватизация компании предусмотрена положениями Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:49
ДМК подал иск в суд о возбуждении банкротства ИСД
17:34
Чтобы получить 1,2 млрд евро от ЕС, Украина должна усилить борьбу с коррупцией
16:54
Запорожкран изготовит пять кранов для Южной железной дороги Норфолка в США
16:34
Азовсталь в январе снизила выпуск общего проката на 1%
16:13
В 2020 году на Ривнеазоте произведено 1,81 млн тонн продукции
15:56
Китайский промышленный индекс Shanghai Composite достиг максимума за 5 лет
15:40
Энергоатом купил у Westinghouse ядерного топлива на 12 млн евро
15:14
Для развития промышленности нужен независимый регулятор в транспортной отрасли
14:48
ДТЭК хочет до конца начать пилотные проекты по производству зеленого водорода
14:34
В январе цены промпроизводителей выросли почти на 18%
14:14
Китаю придется радикально перестроить все алюминиевую отрасль
13:49
Норникелю хотят выставить новый большой штраф
13:47
В январе рост цен в промышленности ускорился до 17,6%
13:37
Ситуация с запасами угля на ТЭС остается критической
13:21
Украина и ЕС начнут переговоры о дальнейшей либерализации торговли
12:54
ДТЭК в феврале увеличит импорт угля из Польши и Казахстана
12:41
УЗ планирует реконструкцию и капремонт почти 400 км путей
12:12
В 2020 году Китай увеличил производство арматуры на 5%
11:58
Интерпайп начал поставки труб для Qatar Petroleum
11:30
Саудовская Al Yamamah Steel увеличивает трубные мощности
09.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!