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Запорожкран изготовит пять кранов для Южной железной дороги Норфолка в США

10.02.21 16:54 , konecranes.com/ru-ua
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Финская компания Konecranes, которой принадлежит ПАО "Запорожкран", получила заказ на изготовление пяти RTG кранов для Norfolk Southern в США. Об этом сообщается на странице "Запорожкрана" в Фейсбук.

Norfolk Southern Corporation (Южная железная дорога Норфолка) заказала пять гибридных RTG кранов производства Konecranes. Два отправятся на интермодальный терминал Landers Yard в Чикаго, а три - на интермодальный терминал Inman Yard в Атланту. Заказ был оформлен в декабре 2020 года, и краны будут доставлены заказчику в декабре 2021 года.

Краны RTG, благодаря своим гибридным приводам, будут экологически эффективно работать на интермодальных рельсовых путях. Гибридные краны RTG производства Konecranes становятся популярными в США и ряд крупных контейнерных терминалов США уже эксплуатирует их с высокой степенью удовлетворенности.

Гибридные краны RTG Konecranes имеют электрический привод с питанием от аккумулятора и дополнительно от дизельного генератора. При нормальном использовании используется исключительно питание от аккумулятора. Во время пикового потребления мощность используется параллельно аккумулятор и дизельный генератор. Энергия от торможения сохраняется и используется для подзарядки аккумулятора. Все пять гибридных RTG кранов будут оснащены интеллектуальной функцией автоматического управления, которая удерживает кран RTG на заранее запрограммированном участке пути, облегчая работу оператора.

Этот контракт является частью концепции Ecolifting от Konecranes, направленной на минимизацию занимаемой площади и улучшение качества оборудования для контейнерных терминалов. От экологичных дизельных приводов до гибридизации и полностью электрифицированных систем - мы продолжим создавать оборудование, потребляющее меньше природных ресурсов при эксплуатации.

МинПром

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