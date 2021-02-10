В 2020 году на Ривнеазоте произведено 1,81 млн тонн продукции В 2020 году входящий в состав компании Ostchem крупный производитель минеральных удобрений "Ривнеазот" (Ривненская область) выпустил 1,81 млн тонн продукции.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.



В частности, предприятием в прошлом году было произведено: 47,165 тыс. тонн аммиака водного технического, 567,615 тыс. тонн аммиачной селитры, 7,418 тыс. тонн аммиачной селитры (в виде плава), 214,732 тыс. тонн ИАС (известково-аммиачной селитры).



Предприятие также произвело 379,438 тыс. тонн технического аммиака, 588,9 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, 145,2 тонн азота жидкого.



"Мы продолжаем реализовывать утвержденную акционером бизнес-стратегию. В ее основе – развитие промышленных площадок, увеличение объемов производства, повышение производительности и снижение себестоимости", – прокомментировал председатель правления ЧАО "Ривнеазот" Михаил Заблуда.



По словам руководителя "Ривнеазота", в 2020 году приемлемая цена на основное сырье (природный газ) позволила предприятию максимально загрузить мощности и перевыполнить производственный план.



"Ключевой тренд года – постепенное вытеснение импортеров. Есть несколько причин этого. Первая – цена на базовые азотные удобрения у отечественных заводов в 2020 году оказалась лучше, чем у импортеров. Второе – качество. Мы модернизируем предприятие – капитальные инвестиции превысили 120,6 млн гривен за год. Инвестиции дают возможность обеспечить производство удобрений, качество которых полностью соответствует международным стандартам. Мы убеждены, что прошлый год стал ростом недоверия к импортерам. В 2020 году появилось большое количество случаев, когда поставляются некачественные импортные удобрения, контрафакт, либо вообще поставщики отказываются рассматривать рекламации фермеров. Еще один тренд года – увеличение доли прямых продаж от производителей и уменьшение количества посредников. В 2020 году больше фермеров научились покупать напрямую – с завода, а многие научились покупать удобрения в кредит", – подчеркнул М.Заблуда.



В 2019 году "Ривнеазот" произвел 1,74 млн тонн товарной продукции, из них 34,6 тыс. тонн аммиака водного технического, 583,2 тыс. тонн аммиачной селитры, 4,2 тыс. тонн аммиачной селитры (в виде плава), 221 тыс. тонн ИАС (известково-аммиачной селитры).



Предприятие также произвело 292,4 тыс. тонн технического аммиака, 604 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты и 148,3 тонн азота жидкого.



"Ривнеазот" входит в группу химических компаний Ostchem Group, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



