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Китайский промышленный индекс Shanghai Composite достиг максимума за 5 лет

10.02.21 15:56 , Интерфакс
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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в среду, при этом китайский Shanghai Composite достиг новых пятилетних максимумов.

Подъему котировок способствовал возобновившийся оптимизм в отношении восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, который поддерживается прогрессом в вакцинации против коронавируса, ожиданиями масштабного пакета финансовой помощи в США и хорошими экономическими данными, отмечают аналитики.

Потребительские цены в Китае в январе неожиданно снизились, цены производителей выросли впервые за год.

Как сообщило Государственное статистическое управление КНР, потребительские цены (индекс CPI) уменьшились на 0,3% в годовом выражении после повышения на 0,2% в декабре. Эксперты не ожидали изменения, свидетельствуют данные Trading Economics.

Снижение потребительских цен в Китае в январе отражает, главным образом, более высокую базу для сравнения: в прошлом году на январь пришлось празднование Нового года по Лунному календарю, что традиционно введет к подъему стоимости многих товаров и услуг. В этом году праздники пришлись на февраль.

Потребительские цены в Китае в январе увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне возросшего спроса в преддверии празднования Нового года по Лунному календарю.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 0,3% в годовом выражении после снижения на 0,4% в декабре. Эксперты в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%. Рост PPI отмечен впервые с января 2020 года и является максимальным с мая 2019 года.

Относительно предыдущего месяца цены производителей в январе выросли на 1%.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику материкового Китая в январе увеличились на 4,6% и достигли 91,61 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны. В долларовом выражении показатель вырос на 6,2% - до $13,47 млрд. Повышение длилось девятый месяц подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов поднялся на 1,43%, до 3655,09 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,91%, завершив в плюсе четвертую сессию подряд и достигнув 22-месячных максимумов.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+5,2%), биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (+3,8%) и производителя одежды Shenzhou International Group Holdings Ltd. (+3,6%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. выросли на 2,8%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 2,6%, производителя электроники Xiaomi Corp. - 0,6%.

В лидерах падения оказались бумаги китайской нефтяной компании CNOOC Ltd. (-1%), китайского девелопера Country Garden Holdings Co. Ltd. (-0,6%) и нефтегазовой China Petroleum & Chemical Corp. (-0,5%).

МинПром

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