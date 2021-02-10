Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Для развития промышленности нужен независимый регулятор в транспортной отрасли

10.02.21 15:14 , Металлургпром
печать
размер текста:

Реформирование "Укрзализныци" и создание независимого регулятора в транспортной отрасли, который установит экономически обоснованные тарифы на перевозки, очень важны для развития промышленности. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала Украина 24..

По словам президента "Укрметаллургпрома", 40% перевозимых железной дорогой грузов – продукция горно-металлургического комплекса, и предприятия отрасли как никто заинтересованы в эффективной работе "Укрзализныци".

"Должна пройти реструктуризация "Укрзализныци", которая позволит разделить пассажирские и грузовые перевозки. Это позволит найти правильное применение деньгам и не заниматься кросс-субсидированием. Ежегодно 13-15 млрд грн переводится из грузовых перевозок на пассажирские. Это неправильно, это создает проблемы с качественным обслуживанием грузов", — рассказал А.Каленков.

Он также акцентировал: тарифы на перевозку грузов должны быть экономически обоснованными, а их формирование – прозрачным. По его мнению, создание отраслевого регулятора позволит навести порядок в тарифообразовании в транспортной сфере.

"Должна быть создана независимая комиссия регулирования в транспорте – это то, о чем говорится уже последние 5-7 лет. Наконец-то это должно осуществиться, все мы очень ждем, что это состоится в ближайшие полгода-год. Именно НКРТ – независимая комиссия регулирования транспорта должна заниматься экономически обоснованных тарифов", — сказал А.Каленков.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:13
В 2020 году на Ривнеазоте произведено 1,81 млн тонн продукции
15:56
Китайский промышленный индекс Shanghai Composite достиг максимума за 5 лет
15:40
Энергоатом купил у Westinghouse ядерного топлива на 12 млн евро
14:48
ДТЭК хочет до конца начать пилотные проекты по производству зеленого водорода
14:34
В январе цены промпроизводителей выросли почти на 18%
14:14
Китаю придется радикально перестроить все алюминиевую отрасль
13:49
Норникелю хотят выставить новый большой штраф
13:47
В январе рост цен в промышленности ускорился до 17,6%
13:37
Ситуация с запасами угля на ТЭС остается критической
13:21
Украина и ЕС начнут переговоры о дальнейшей либерализации торговли
12:54
ДТЭК в феврале увеличит импорт угля из Польши и Казахстана
12:41
УЗ планирует реконструкцию и капремонт почти 400 км путей
12:12
В 2020 году Китай увеличил производство арматуры на 5%
11:58
Интерпайп начал поставки труб для Qatar Petroleum
11:30
Саудовская Al Yamamah Steel увеличивает трубные мощности
11:04
Индонезия повторно расследует импорт стальной балки
10:58
Развитие украинского экспорта ж/д комплектующих будет ориентировано на Запад
10:41
До конца 2021 года цены на сталь могут резко упасть - прогноз
10:35
Украинские предприятия отправили на экспорт почти в 7 раз больше лома черных металлов
10:14
Суд удовлетворил иск Интерпайпа против налоговой почти на 140 млн грн
09.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!