Для развития промышленности нужен независимый регулятор в транспортной отрасли

Реформирование "Укрзализныци" и создание независимого регулятора в транспортной отрасли, который установит экономически обоснованные тарифы на перевозки, очень важны для развития промышленности. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала Украина 24..
По словам президента "Укрметаллургпрома", 40% перевозимых железной дорогой грузов – продукция горно-металлургического комплекса, и предприятия отрасли как никто заинтересованы в эффективной работе "Укрзализныци".
"Должна пройти реструктуризация "Укрзализныци", которая позволит разделить пассажирские и грузовые перевозки. Это позволит найти правильное применение деньгам и не заниматься кросс-субсидированием. Ежегодно 13-15 млрд грн переводится из грузовых перевозок на пассажирские. Это неправильно, это создает проблемы с качественным обслуживанием грузов", — рассказал А.Каленков.
Он также акцентировал: тарифы на перевозку грузов должны быть экономически обоснованными, а их формирование – прозрачным. По его мнению, создание отраслевого регулятора позволит навести порядок в тарифообразовании в транспортной сфере.
"Должна быть создана независимая комиссия регулирования в транспорте – это то, о чем говорится уже последние 5-7 лет. Наконец-то это должно осуществиться, все мы очень ждем, что это состоится в ближайшие полгода-год. Именно НКРТ – независимая комиссия регулирования транспорта должна заниматься экономически обоснованных тарифов", — сказал А.Каленков.