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ДТЭК хочет до конца начать пилотные проекты по производству зеленого водорода

10.02.21 14:48 , Интерфакс Украина
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ДТЭК намерен до конца текущего года запустить пилотные проекты по производству "зеленого" водорода, сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Зеленый" водород – это направление, где мы хотим быть лидерами. Мы работаем над тем, чтобы первые пилотные проекты появились к концу 2021 года", – сказал М.Тимченко на пресс-конференции в Academy DTEK в среду.

Он также отметил, что ориентировочно в апреле текущего года ДТЭК готовится представить energy storage мощностью 1 МВт и объемом 1,5 МВт-ч, монтаж которой сейчас ведется на площадке Запорожской ТЭС.

По словам топ-менеджера, стоимость этого проекта составляет приблизительно $1 млн, но из-за неурегулированности вопроса развития систем накопления у компании нет понимания его окупаемости. "Нам важно не только технологически, но и регуляторно отработать этот вопрос. Что это – услуга или электроэнергия, на каком рынке это продавать? Надеемся, пройдем все это с "Укрэнерго" и НКРЭКУ", – сказал М.Тимченко.

Он отметил, что, если пилотный проект окажется успешным, то следующим проектом компании будет строительство energy storage 50 МВт.

При этом М.Тимченко подчеркнул, что приоритетом для компании является именно строительство систем накопления с привязкой к солнечной и ветрогенерации, а не высокоманевренная генерация на газе.

Как сообщалось, "ДТЭК" заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 1,5 МВт-ч.

МинПром

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