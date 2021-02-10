Китаю придется радикально перестроить все алюминиевую отрасль Стремление Китая к 2030 г. добиться прекращения увеличения выбросов углекислого газа, а к 2060 г. полностью прекратить выбросы углекислого газа может потребовать радикальной перестройки национальной алюминиевой отрасли.



В 2020 г. в Китае было произведено 37,08 млн т алюминия. По оценкам China Nonferrous Metals Industry Association, объем сопутствующей эмиссии углекислого газа составил 424 млн т, что эквивалентно около 5% всех национальных выбросов.



В настоящее время порядка 65% потребностей китайской алюминиевой промышленности в электроэнергии покрывается за счет каптивных электростанций, среди которых преобладают старые угольные энергоблоки.



Согласно подсчетам НГО Ember, чтобы снизить эмиссию углекислого газа, китайским алюминиевым компаниям необходимо закрыть устаревшие генерирующие мощности на 47 ГВт. Из них 45% находятся в провинции Шаньдун. Порядка 17 ГВт приходится на предприятия корпорации China Hongqiao Group, крупнейшего в стране производителя алюминия.



В последние годы Hongqiao и ряд других компаний переносят производственные мощности по выпуску алюминия в провинцию Юньнань, богатую гидроресурсами, что позволяет закрыть старые заводы с угольными энергоблоками. Но в целом затраты на "обезуглероживание" всей китайской алюминиевой отрасли оцениваются в десятки миллиардов долларов.



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