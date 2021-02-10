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В январе рост цен в промышленности ускорился до 17,6%

10.02.21 13:47
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Цены в промышленности Украины в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года увеличились на 17,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина

В 2020 году рост цен промпроизводителей составил 14,5%, в 2019 году – 7,4%, в 2018 – 14,2%, в 2017 – 16,5%, 2016 – 35,7%, 2015 – 25,4%.

Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в январе 2021 года к январю 2020 года выросли на 11,2%, при поставках за пределы страны – на 46,2%.

Цены в промышленности Украины в январе по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2020 года) выросли на 5,2%, тогда как в декабре минувшего года – на 1,8%, в ноябре на 2%, октябре – на 3,8%, сентябре – на 1,7%.

Цены в добывающей промышленности в январе 2021 года к январю 2020 года увеличились на 38,4%, за счет роста цен в добыче металлических руд – на 64,9%, нефти и газа - на 24,6%, в выработке каменного угля - на 1,2%.

В перерабатывающей промышленности цены выросли на 19,8%. В производстве сахара они выросли на 63,6%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 10,2%, молочных продуктов – на 7,9%, мясных продуктов – на 4,1%, напитков – на 4,2%.

Коме того, в металлургии в январе 2021 года к январю 2020 года цены выросли на 34,6%, производстве товаров промежуточного потребления – на 30,2%, в химическом производстве – на 29,4%, производстве товаров краткосрочного пользования – на 22,4%, производстве товаров длительного пользования – на 12,6%, деревообработке – на 11,3%, в фармацевтическом производстве - на 11,4%, машиностроении – на 3,2%.

В поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 2,3%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 3,8%.

МинПром

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