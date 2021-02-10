Норникелю хотят выставить новый большой штраф Власти Красноярского края в течение недели предъявят "Норникелю" претензионное письмо о возмещении вреда объектам природы после ЧС с разливом топлива в Норильске, сумма претензии пока устанавливается, но речь идет даже не о десятках миллионов рублей, сообщил журналистам глава краевого правительства Юрий Лапшин.



Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс анонсировал дополнительные претензии к "Норникелю" по возмещению вреда объектам природы после решения арбитража по иску Росприроднадзора, взыскавшего с компании более 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске.



"Наши специалисты (краевые – ред.) работали в части ущерба, нанесенного водным объектам, находящимся в ведении субъекта РФ — это ручьи, мелкие водоемы и так далее, почвы в близлежащих местах возле этих самых водоемов, беспозвоночным животным, млекопитающим, птицам. Это работа также завершена, и сейчас по поручению губернатора подводится черта — и соответствующая сумма ущерба будет предъявлена в установленном порядке. Я думаю, это произойдет, ну, в ближайшую неделю… Предварительную сумму я бы (называть) воздержался, это, конечно, меньше (иска Росприроднадзора), (но) это большие суммы — не о миллионах и не о десятках миллионов", — сказал Ю.Лапшин.



Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 млрд рублей. Арбитражный суд Красноярского края в начале февраля 2021 года принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 млрд рублей за экологический ущерб от аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.



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