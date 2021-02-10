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ДТЭК в феврале увеличит импорт угля из Польши и Казахстана

10.02.21 12:54 , Интерфакс-Украина
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ДТЭК в феврале увеличит импорт угля до 450 тыс. тонн, что позволит обеспечить работу максимального состава оборудования электростанций компании в феврале-марте, а также выполнить обязательства перед "Центрэнерго", заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Недостаток угля мы восполняем через контракты с Польшей и Казахстаном. В феврале объем импорта у нас будет 450 тыс. тонн. Мы выполняем свои обязательства перед "Центрэнерго" по поставке 250 тыс. тонн угля. Мы максимально добываем уголь, насколько это технически возможно, на наших шахтах. И мы привозим тот дисбаланс угля, который нужен, чтобы пройти февраль- март", ‒ сказал он.

По словам Тимченко, при этом энергохолдинг импортирует из России порядка 120-150 тыс. тонн угля в месяц.

"В Украине нет возможности иметь свой антрацит, поэтому мы везем его из России. Мы везем наш антрацит, который добываем на нашей шахте "Обуховская". 120-150 тыс. тонн в месяц мы и так привозим. Но чтобы привлечь дополнительный ресурс, для этого в РФ нужно получать квоты. Потом эти квоты по политическим или неполитическим причинам сокращают. То есть ритмичности в поставках у нас нет", - сказал глава компании.

Тимченко подчеркнул готовность ДТЭК в случае потребности использовать на собственных ТЭС в качестве топлива природный газ. "В феврале-марте мы будем заявлять максимальный состав оборудования, способный нести нагрузку, и этот состав оборудования будет обеспечен топливом, будь то уголь или газ, в определенные дни, когда этого потребует система. У нас есть лимиты на сжигание газа, и мы всегда понимаем, что можем подстраховать ситуацию, если с подвозом угля будут проблемы", ‒ отметил гендиректор ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

МинПром

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