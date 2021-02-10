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УЗ планирует реконструкцию и капремонт почти 400 км путей

10.02.21 12:41
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"Укрзализныця" в 2021 году намерена реконструировать более 316 км ж/д путей и еще более 82 км - капитально отремонтировать. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, также запланированы путевые работы на направлениях с интенсивным движением поездов, в частности Дарница-Гребенка, Киев-Фастов-Жмеринка-Вапнярка-Одесса, Знаменка-Одесса, Мироновка-Пятихатки-Чаплино, Казатин-Шепетовка-Здолбунов, Кривой Рог-Главный-Камыш-Заря-Волноваха-Мариуполь, Львов-Стрый-Чоп и другие.

"Укрзализныця" в 2021 году планирует инвестировать в обновление, капремонт, модернизацию подвижного состава и инфраструктуру более 27 млрд грн.

Как сообщалось, в 2020 году "Укрзализныця" реконструировала 112,6 км путей, провела капремонт еще 48,1 км путей, средним ремонтом обновила почти 1,2 тыс. км.

МинПром

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