УЗ планирует реконструкцию и капремонт почти 400 км путей "Укрзализныця" в 2021 году намерена реконструировать более 316 км ж/д путей и еще более 82 км - капитально отремонтировать. Об этом говорится в сообщении компании.



Кроме того, также запланированы путевые работы на направлениях с интенсивным движением поездов, в частности Дарница-Гребенка, Киев-Фастов-Жмеринка-Вапнярка-Одесса, Знаменка-Одесса, Мироновка-Пятихатки-Чаплино, Казатин-Шепетовка-Здолбунов, Кривой Рог-Главный-Камыш-Заря-Волноваха-Мариуполь, Львов-Стрый-Чоп и другие.



"Укрзализныця" в 2021 году планирует инвестировать в обновление, капремонт, модернизацию подвижного состава и инфраструктуру более 27 млрд грн.



Как сообщалось, в 2020 году "Укрзализныця" реконструировала 112,6 км путей, провела капремонт еще 48,1 км путей, средним ремонтом обновила почти 1,2 тыс. км.



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