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Интерпайп начал поставки труб для Qatar Petroleum

10.02.21 11:58
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Украинская промышленная компания "Интерпайп" осуществила первые поставки труб в адрес Qatar Petroleum, одной из крупнейших нефтедобывающих компаний на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба "Интерпайпа".

Как сообщается, Qatar Petroleum планирует использовать продукцию на оншорных месторождениях нефтегазоносного бассейна Dukhan Field.

Согласно спецификациям Национальной нефтяной компании Катара, поставляемые линейные трубы должны соответствовать самому жесткому, третьему уровню "sour service" для работы в среде с высоким содержанием сероводорода.

Пресс-служба сообщает, что предварительная квалификация продукции "Интерпайп" для Qatar Petroleum потребовала более трех лет совместной работы в Катаре и Украине. Финальным этапом стал детальный аудит заводов компании на предмет соответствия всем спецификациям и техническим требованиям клиента. Его проводила международная инспекционная компания Bureau Veritas, номинированная Qatar Petroleum.

"Контракт с Qatar Petroleum — это важный рубеж в развитии ИНТЕРПАЙП на Ближнем Востоке. Мы прошли сложный и многолетний путь переговоров, аудитов и преквалификаций перед тем, как отгрузить первые трубы. Национальная нефтяная компания Катара очень избирательна и осторожна в выборе поставщиков, поэтому начало сотрудничество с QP в очередной раз подтверждает репутацию "Интерпайп" как первоклассного и надежного поставщика труб для глобальных флагманов нефтегазового бизнеса", - прокомментировал директор по продажам труб компании на рынок Украины, Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока Андрей Бурцев.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.

МинПром

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