Индонезия повторно расследует импорт стальной балки Индонезийская комиссия по защите торговли (KPPI) начала повторное расследование по импорту балки из легированной стали. Его инициатором выступила местная компания PT Gunung Raja Paksi.



В 2015 г. в Индонезии были введены защитные пошлины на балку, продленные на второй трехлетний срок в начале 2018 г. Ставка изначально составляла 26%, но затем постепенно снижалась, и в период с 21 января 2020 г. до 20 января 2021 г. составляла 17,25%.



Компания PT Gunung Raja Paksi заявляет, что несмотря на действие пошлин импортные поставки балки в страну увеличиваются. Поэтому отмена ограничений нанесет ущерб местным производителям. С соответствующим заявлением выступил и глава KPPI Ч. Марджоко.



Между тем, как отмечает агентство Kallanish, наивысшие объемы импорта балки в Индонезию наблюдались в 2018 г., когда они достигли 87,05 тыс. т. В дальнейшем они сокращались и в 2020 г. составили всего лишь 15,44 тыс. т.



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