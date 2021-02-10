Развитие украинского экспорта ж/д комплектующих будет ориентировано на Запад Развитие украинского экспортного потенциала по ж/д комплектующим будет ориентировано на Запад. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"В сложившихся условиях ЕС является практически безальтернативным рынком для украинских производителей ж/д комплектующих. Сегодня Украина лидирует в грузовом европейском сегменте колесной продукции. Около 60% грузовых вагонов в Европе ездят на украинских колесах", - сказал он.



Нардеп напомнил, что ранее Россия наложила запрет на ввоз украинских ж/д комплектующих. Запрет распространяется также на транзит компонентов ходовой части грузовых вагонов. В санкционный список попали литые боковые рамы и надрессорные балки для вагонных тележек, колесные оси, колесные пары, колеса, а также заготовки для них.



Несмотря на заявления о том, что украинский импорт наносит ущерб российским производителям, так как является демпинговым, против ограничений выступают операторы российского железнодорожного рынка. Они не без оснований опасаются роста цен на эту продукцию, ведь с 2018 года цены на ж/д комплектующие, произведенные в РФ, выросли в 3 раза. В 2019-м рынок удалось выровнять за счет украинского импорта. Нашим экспортерам тогда удалось нарастить экспорт ж/д комплектующих в ЕАЭС до 270 млн долл.



Эксперты считают, что введенные торговые санкции против украинских ж/д комплектующих нанесут больше вреда чем пользы российской экономике. Во-первых, это приведет к значительному росту цен и это при том, что российская продукция и так дороже украинской. Во-вторых, такие действия дискредитируют саму ЕАЭС в части принятия коллективных решений. Это очередная демонстрация того, что "таможенный союз" является ручным инструментом России.



С.Магера также отметил, что украинский бизнес возлагает большие надежды на промышленный безвиз и переговоры о пересмотре Соглашения Украина-ЕС.



МинПром



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