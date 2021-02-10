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До конца 2021 года цены на сталь могут резко упасть - прогноз

10.02.21 10:41
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До конца текущего года цены на сталь могут снизится на 30%, до 500 долл/тонну на г/к рулон, прогнозирует народный депутат Сергей Магера.

"Таким образом, 2022 год может начаться для наших украинских экспортеров не с самой лучшей конъюнктуры. Поэтому очень важно по максимум использовать высокие цены в 2021 году, обеспечив максимальную загрузку производственных мощностей. Это даст возможность закончить первый квартал текущего года с прибылью", - сказал он.

Он напомнил, что несмотря на мировой кризис, пандемию и усиление протекционизма в мире, 2020 год для украинских металлургов оказался более-менее успешным. Из всех стран уверенный экономический и промышленный рост показал только Китай. Поэтому украинский успех можно оценивать объемом минимальных потерь. По итогам прошлого года объем производства в металлургической отрасли Украины снизился всего на 1,1%. В конце 2020-го нас здорово выручил значительный рост цен на г/к рулон - до 750 долл/т, арматуру - 670 долл/т, заготовку - 600 долл/т.

"Причина роста цен на металлопродукцию - промышленная дестабилизация. Из-за локдауна и последствий карантинных ограничений во многих регионах мира резко сократилось производство. Это вызвало дефицит стали во второй половине 2020 года. Соответственно, резко вырос спрос. Например, в ЕС в сентябре спрос на сталь восстановился практически до уровня докризисного 2019 года", - отмечает нардеп.

При таком высоком спросе и отсутствии адекватного предложения европейский рынок оказался заложником протекционизма, отмечает С.Магера. Собственные сталелитейные мощности Евросоюза не успевали удовлетворять потребности промышленности, а импорт стали ограничен пошлинами. Спрос на сталь в ЕС диктовали отрасли с высоким уровнем потребления стали, которые попали под программу Еврокомиссии по стимулированию экономики.

Нардеп также напомнил, что по прогнозам экспертов, в ближайшее время спрос и предложение в ЕС сбалансируются. Это произойдет тогда, когда металлургические предприятия еврозоны закончат запланированный запуск доменных печей, мощностью 8 млн т, и электропечей - 2,5 млн т.

МинПром

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