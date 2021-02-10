Украине нужно активнее защищать свой бизнес в условиях протекционизма Международная торговля становится все более протекционистской, поэтому Украине необходимо активно защищать своих производителей, как за границей, так и внутри страны от засилья иностранной демпинговой продукции. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он отметил, что ситуация с возобновлением антидемпингового расследования Евразийской экономической комиссии против украинской трубной продукции еще раз подчеркивает важность активизации усилий по защите интересов наших экспортеров на внешнем рынке.



"Для украинских производителей продление пошлин в ЕАЭС несправедливо своей сути. Ведь запрос на расследования исходит исключительно от российских компаний, а ограничения распространяются в отношении всего таможенного союза. Таким образом, Россия, руководствуясь не только экономическими причинами, диктует условия внешнеэкономической деятельности другим странам-участникам Союза", - отметил Д.Шпенов.



Как известно, департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК начал расследование по запросу трубных предприятий ЕАЭС. Аналогичная ситуация с антидемпинговым расследованием по украинским бесшовным трубам. Местные производители обеспокоены тем, что 2021 году истекает срок действия существующих пошлин.



Антидемпинговые меры распространяются на украинскую трубную продукцию с 2011 года. В 2018 году их пересмотрели и продлили до 2021 года. Размер пошлин установлен на уровне 18,9% от таможенной стоимости. На ввоз насосно-компрессорных труб установлена пошлина в размере 19,9%. На нефтепроводные, газопроводные и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм – 19,4%. На бесшовные трубы — от 4,32% до 18,96% в зависимости от компании-производителя.



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