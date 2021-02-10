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Украинские предприятия отправили на экспорт почти в 7 раз больше лома черных металлов

10.02.21 10:35 , fixygen
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Украинские предприятия в январе текущего года увеличили экспорт лома черных металлов в 6,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 19,202 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, в денежном выражении экспорт металлолома возрос в 7,5 раза - до $5,987 млн.

В то же время в январе текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении в 5,3 раза - до 2,095 тыс. тонн. В денежном выражении ввоз лома возрос в 7,5 раза - до 3,332 млн долл. Ввоз металлолома в январе текущего года осуществлялся в основном из Турции (67,14% поставок в денежном выражении), РФ (23,89%) и США (8,04%); экспорт - в Турцию (92,50%), Литву (2,84%) и Германию (2%).

Как сообщалось, Украина в 2020г сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,824 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% - до 9,491 млн долл. В то же время в 2020 году страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 47,1% - до 26,431 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 24% - до 26,033 млн долл.

МинПром

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