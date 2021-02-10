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Китай снизил производство катодной меди

10.02.21 09:57 , МеталлТорг
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Согласно данным SMM, производство катодной меди в Китае в январе составило 798,3 тыс. т, снизившись на 7,39% относительно декабря, но увеличившись на 9,97% в годовом выражении.

Операционная загрузка медеплавильных заводов в Поднебесной резко снизилась в январе, ввиду выполнения плановых ориентиров по 2020 г. Кроме того, на работе предприятий негативно отразилось уменьшение отгрузок медного концентрата из Южной Америки из-за плохих погодных условий.

Аналитики SMM прогнозируют рост производства медных катодов в Китае в феврале на 1,71% к январю и на 18,86% в годовом сравнении, до 812 тыс. т, благодаря выходу ряда заводов из режима техобслуживания. По итогам первых двух месяцев года производство меди составит, по оценкам, 1,61 млн т, на 14,28% больше, чем в таком же периоде годом ранее.

МинПром

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