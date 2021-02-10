ВТО отложила на полгода свое постановление о тарифах на металлы, введенных США Как сообщает агентство Reuters, Всемирная торговая организация (WTO) отложила по крайней мере до второй половины 2021 года свое постановление о тарифах на металлы, введенных США, что дает президенту Джо Байдену больше времени, если он желает урегулировать споры.



Группа ВТО, занимающаяся проблемами по искам Китая, Европейского Союза, Индии, Норвегии, России, Швейцарии и Турции, ранее заявляла, что ее окончательный отчет не будет раньше осени 2020 года, подразумевая, что он будет опубликован после президентских выборов в США.



3 человека из группы заявили 8 февраля, что отчет будет представлен не ранее второй половины этого года. В нем говорится, что задержка была вызвана пандемией COVID-19.



Администрация бывшего президента США Дональда Трампа установила в 2018 году 25% пошлин на поступающую сталь и 10% на алюминий в соответствии с законом США 1962 года, который позволяет президенту ограничивать импорт по соображениям национальной безопасности. Эти меры вызвали постпуление девяти жалоб в ВТО от стран-экспортеров стали. Канада и Мексика с тех пор отозвали свои иски после согласования обновленного пакта о свободной торговле с США.



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