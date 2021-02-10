Металлурги Украины нарастили выручку от экспорта черных металлов Металлургические предприятия Украины в январе текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 745,530 млн долл.



Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, на черные металлы за этот период пришлось 18,98% общего объема поступлений от экспорта товаров против 17,16% за первый месяц прошлого года.



В декабре поступления от экспорта черных металлов составили 714,503 млн долл.



При этом Украина в январе текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 10,6% – до 57,732 млн долл. В декабре этот показатель составлял 87,321 млн долл.



Кроме того, Украина в январе-2021 сократила экспорт металлоизделий на 0,5% - до 63,522 млн долл. В декабре их поставлено на 84,921 млн долл.



За этот период импорт металлоизделий сократился на 6,6% - до 52,909 млн долл. В декабре их ввезено на 82,833 млн долл.



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