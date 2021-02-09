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Газпром потерял почти 40% прибыли от экспорта природного газа

09.02.21 17:14 , enkorr
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Доходы компании "Газпром" от экспорта природного газа в 2020 году снизились на 39,6% в сопоставлении с 2019 годом и составили 25,25 млрд долл. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы России, передает enkorr.

Физический объем экспорта газа за отчетный период упал на 9,7%, – до 199,2 млрд кубометров.

В том числе в декабре экспорт газа составил 19,7 млрд кубометров (+7,6% в месячном выражении) на общую сумму 3,09 млрд долл. (на 8,4% больше, чем в ноябре 2020 года).

В декабре 2020 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до 156,6 долл./тыс. кубометров против 155,48долл./тыс. кубометров в ноябре и 145 долл./тыс. кубометров в октябре 2020 года. В сентябре средняя стоимость составляла 123 долл. за тыс. кубометров, в августе – 92 долл., в июле – 86 долл., в июне – 82 долл., в мае – 94 долл. за тысячу кубометров.

Экспорт нефти из России по итогам прошлого года сократился на 40,8% – до 72,37 млрд долл. В физическом выражении экспорт снизился на 11,4% – до 238,61 млн тонн.

МинПром

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