Газпром потерял почти 40% прибыли от экспорта природного газа Доходы компании "Газпром" от экспорта природного газа в 2020 году снизились на 39,6% в сопоставлении с 2019 годом и составили 25,25 млрд долл. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы России, передает enkorr.



Физический объем экспорта газа за отчетный период упал на 9,7%, – до 199,2 млрд кубометров.



В том числе в декабре экспорт газа составил 19,7 млрд кубометров (+7,6% в месячном выражении) на общую сумму 3,09 млрд долл. (на 8,4% больше, чем в ноябре 2020 года).



В декабре 2020 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до 156,6 долл./тыс. кубометров против 155,48долл./тыс. кубометров в ноябре и 145 долл./тыс. кубометров в октябре 2020 года. В сентябре средняя стоимость составляла 123 долл. за тыс. кубометров, в августе – 92 долл., в июле – 86 долл., в июне – 82 долл., в мае – 94 долл. за тысячу кубометров.



Экспорт нефти из России по итогам прошлого года сократился на 40,8% – до 72,37 млрд долл. В физическом выражении экспорт снизился на 11,4% – до 238,61 млн тонн.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



