ДМЗ нарастил выпуск кокса и чугуна Днепровский металлургический завод (ДМЗ, Днепр), в входящий в DCH Steel группы DCH Александра Ярославского, в январе 2021 года произвел 25,7 тыс. тонн чугуна, 5,6 тыс. тонн стали и 10,9 тыс. тонн проката.



В январе 2020 года завод производил только коксохимическую продукцию, цехи металлургической площадки были остановлены на ремонты.



Выпуск кокса в январе 2021 года вырос в два раза в сравнении с январем 2020 г., до 41,4 тыс. тонн.



На предприятии отмечают низкий спрос на готовый прокат в январе 2021 года, в связи с чем сталеплавильный и прокатный переделы ДМЗ на три недели были остановлены на ремонты. В то же время спрос на чугун сохранялся на довольно высоком уровне.



Кислородно-конвертерный и прокатные цехи были запущены после ремонтов в третьей декаде января, и в феврале на ДМЗ планируют нарастить производство.



Днепровский металлургический завод – металлургическое предприятие полного цикла. В 2020 году завод произвел 160 тыс. тонн чугуна, 175 тыс. тонн стали и 140 тыс. тонн проката.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



