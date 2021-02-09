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ДМЗ нарастил выпуск кокса и чугуна

09.02.21 15:52 , Металлургпром
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Днепровский металлургический завод (ДМЗ, Днепр), в входящий в DCH Steel группы DCH Александра Ярославского, в январе 2021 года произвел 25,7 тыс. тонн чугуна, 5,6 тыс. тонн стали и 10,9 тыс. тонн проката.

В январе 2020 года завод производил только коксохимическую продукцию, цехи металлургической площадки были остановлены на ремонты.

Выпуск кокса в январе 2021 года вырос в два раза в сравнении с январем 2020 г., до 41,4 тыс. тонн.

На предприятии отмечают низкий спрос на готовый прокат в январе 2021 года, в связи с чем сталеплавильный и прокатный переделы ДМЗ на три недели были остановлены на ремонты. В то же время спрос на чугун сохранялся на довольно высоком уровне.

Кислородно-конвертерный и прокатные цехи были запущены после ремонтов в третьей декаде января, и в феврале на ДМЗ планируют нарастить производство.

Днепровский металлургический завод – металлургическое предприятие полного цикла. В 2020 году завод произвел 160 тыс. тонн чугуна, 175 тыс. тонн стали и 140 тыс. тонн проката.

МинПром

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