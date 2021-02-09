В Минэкономики спрогнозировали резкое падение экспорта зерновых Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020/21 маркетинговом году (МГ) прогнозирует снижение экспорта зерновых до 45,4 млн тонн. Это на 20,5% меньше по сравнению с прошлым МГ.



Согласно прогнозному балансу Минэкономики, в частности, экспорт пшеницы сократится на 14,6% – до 17,5 млн тонн, кукурузы – на 22,4%, до 23,5 млн тонн и ячменя на 23,8% – до 3,82 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.



По данным ведомства, общее производство зерновых и зернобобовых в этом МГ ожидается на уровне 65,5 млн тонн.



Как сообщалось, по результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки Украиной поставлено рекордные 56,7 млн тонн зерновых и зернобобовых из которых кукурузы – 30,3 млн тонн, пшеницы и смеси пшеницы и ржи – 20,5 млн тонн, ржи – 8,2 млн тонн, ячменя – 5,08 млн тонн, а также других зерновых и зернобобовых – 791 тыс. тонн.



В 2018-2019 МГ экспорт зерновых составил 50,4 млн тонн.



Напомним, по результатам 2019-2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украина стала вторым экспортером в мире после США. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2019-2020 МГ в рейтинге наибольших экспортеров зерновых Украина заняла 2 место по объему поставок ячменя, 4 - по кукурузе, 5 - по пшенице.



В Украине в 2020 году было собрано 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. По данным Госстата, в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых в Украине составил 75,1 млн тонн, в 2018 году - 70,1 млн тонн.



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