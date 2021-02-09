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ФГИУ переживает из-за прозрачности приватизации ПКМЗ

09.02.21 15:11 , РБК Украина
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Кассационный хозяйственный суд сегодня, 9 февраля, рассматривает дело по кассационной жалобе ООО "Агромил Дистрибьюшн" относительно пересмотра решения об отмене незаконного отчуждения 5 объектов АО "Первый киевский машиностроительный завод". В Фонде госимущества заявили, что надеются на справедливое решение суда, в противном случае прозрачная приватизация завода окажется под угрозой. Об этом сообщает Фонд госимущества на своем сайте.

Как говорится в сообщении, в октябре 2019 года по представлению Драбовского районного ОГИС ГТУЮ в Черкасской области ГП "СЕТАМ" осуществило незаконное отчуждение и продажу почти 6,4 тысячи квадратных метров 5 зданий АО "ПКМЗ" за 23,5 млн грн. В тот же месяц ФГИУ отстранил директора АО "ПКМЗ" и обратился в суд и правоохранительные органы для отмены незаконного отчуждения имущества АО "ПКМЗ".

ФГИУ неоднократно подчеркивал, что отчуждение объектов АО "ПКМЗ" произошло с нарушением действующего законодательства.

В судебном порядке ФГИ в 2020 году добился признания недействительными торгов от октября 2019 года, реализованное на них имущество должно быть возвращено АО "ПКМЗ".

"Однако теперь ООО "Агромил Дистрибьюшн" и аффилированные с компанией финансово-политические группы пытаются отменить судебное решение в кассационном производстве и добиться повторного рассмотрения дела. Это угрожает проведению прозрачной приватизации АО "ПКМЗ", который должен состояться в этом году. Судебный процесс, в котором ФГИУ отстоял государственные интересы, может начаться с нулевой точки", - отмечается в сообщении.

Фонд государственного имущества отмечает, что постоянно противодействует попыткам финансово-политических групп сорвать прозрачную приватизацию.

"Ситуация с незаконным отчуждением имущества АО "ПКМЗ" является показательным примером того, как олигархические группы пытаются остаться у "кормушки" и обогатиться за счет государства и граждан. Мы рассчитываем, что Кассационный хозяйственный суд примет справедливое решение и защитит интересы государства", - добавляют на сайте ФГИ.

Напомним, судебное дело касается факта передачи недвижимого имущества АО "ПКМЗ" для реализации через ГП "СЕТАМ" 7 октября 2019 года. В результате имущество было выставлено на продажу, несмотря на то, что АО "ПКМЗ" было в перечне запрещенных к приватизации объектов.

В соответствии с ЗУ "Об управлении объектами государственной собственности" недвижимое имущество объектов, не подлежащих приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставный капитал хозяйственных организаций и в отношении такого имущества не могут совершаться действия, следствием которых может быть отчуждение.

Таким образом, недвижимое имущество АО "ПКМЗ" было отчуждено и реализовано с нарушением действующего законодательства.

МинПром

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