Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

РФ дополнила список запрещенной для ввоза ж/д продукции из Украины

09.02.21 13:13 , РБК Украина
печать
размер текста:

Российское правительство расширило запрет на импорт некоторых видов железнодорожной продукции из Украины. Под запрет попали еще несколько позиций.

Соответствующее постановление опубликовано на российском официальном портале правовой информации.

Согласно документу запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более, колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, а также заготовок для таких колес.

Кроме того, запрет распространяется на боковые рамы тележек грузовых вагонов и надрессорные балки.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин продлил действие указа о продуктовом эмбарго, в том числе в отношении Украины. Российское продуктовое эмбарго было введено в ответ на санкции стран Запада за оккупацию Крыма и части Донбасса.

Также в прошлом году Украина ввела пошлины на российскую металлопродукцию сроком на пять лет. Под новые пошлины попали стальные провода, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием, за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:13
Индонезия увеличивает число работающих доменных печей
13:51
ArcelorMittal North America продаст 40 млн акций Cleveland-Cliffs
13:32
Vedanta расширит мощности глиноземного завода в штате Одиша
12:51
Турция намерена выплавить рекордный объем стали
12:32
Российских металлотрейдеров заподозрили в ценовом сговоре
12:11
Строительство Северного потока-2 в водах Дании планируется завершить к маю
11:50
Из-за коронакризиса в Германии рекордно обвалился экспорт
11:32
Тепло и горячая вода дорожать не будут – Шмыгаль
11:13
В Индии сталелитейные компании подозревают в создании картеля
10:53
Сотрудники СБУ опять пришли на АрселорМиттал Кривой Рог с проверкой
10:36
Украина должна перестать зависеть от российского газового транзита - Магомедов
10:32
ФГИУ выставил на торги Черкасский приборостроительный завод
10:12
US Steel сменила рейтинг с негативного на стабильный
09:59
В Кабмине придумали новые способы борьбы с теневой занятостью
09:50
Украинские металлурги могут вновь столкнуться с дефицитом сырья
09:27
На мировом рынке алюминия зафиксирован профицит в 1,4 млн тонн
08:55
ЕЭК готовится продлить пошлины на украинские трубы
08:22
ДТЭК согласовал условия реструктуризации евробондов и банковского долга
08:04
Поддержка ЕС важна для трансформации украинской угольной промышленности - Шпенов
08.02.21
17:51
Vale провалила планы по добыче железной руды
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!