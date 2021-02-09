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Тепло и горячая вода дорожать не будут – Шмыгаль

09.02.21 11:32 , Бизнес Цензор
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне подниматься не будут. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

По словам Д.Шмыгаля, 9 февраля этот пункт был официально закреплен в Меморандуме с местной властью.

"Это один из восьми шагов нашей команды касательно разрешения тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти – и центральной, и местной – это защита благосостояния украинцев", – отметил он.

Напомним, Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году – на 10%, а в 2023-2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно. Для сравнения, в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%. Об этом говорится в сценарии развития экономики.

Согласно документу, вследствие подорожания газа, также вырастут цены на централизованное отопление и горячую воду. Министерство прогнозирует, что уже в этом году за них придется платить на 16-18% больше, чем в прошлом. В 2022 году рост составит 6-9%, а в 2023-2024 годах – от 3 до 5%.

МинПром

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