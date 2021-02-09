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Vedanta расширит мощности глиноземного завода в штате Одиша

09.02.21 13:32 , Металлоснабжение и сбыт
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Совет директоров индийской группы Vedanta одобрил проект расширения мощностей глиноземного завода Lanjigarh Alumina Refinery в штате Одиша.

Проект стоимостью около 37,79 млрд рупий (515 млн долл.) предусматривает увеличение производительности предприятия от нынешних 2 млн т до 5 млн т в год. Таким образом, Lanjigarh Alumina станет одним из крупнейших глиноземных заводов в мире.

Как заявляет компания, это поможет ей расширить производство алюминия, потребление которого в Индии в ближайшие годы, как ожидается, будет расти высокими темпами.

Теперь Vedanta должна получить одобрение от правительства Индии, чтобы иметь возможность приобрести земельный участок под строительство новых цехов глиноземного завода.

МинПром


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