Vedanta расширит мощности глиноземного завода в штате Одиша

Совет директоров индийской группы Vedanta одобрил проект расширения мощностей глиноземного завода Lanjigarh Alumina Refinery в штате Одиша.
Проект стоимостью около 37,79 млрд рупий (515 млн долл.) предусматривает увеличение производительности предприятия от нынешних 2 млн т до 5 млн т в год. Таким образом, Lanjigarh Alumina станет одним из крупнейших глиноземных заводов в мире.
Как заявляет компания, это поможет ей расширить производство алюминия, потребление которого в Индии в ближайшие годы, как ожидается, будет расти высокими темпами.
Теперь Vedanta должна получить одобрение от правительства Индии, чтобы иметь возможность приобрести земельный участок под строительство новых цехов глиноземного завода.