Индонезия увеличивает число работающих доменных печей На металлургическом комбинате PT Dexin Steel Indonesia, расположенном на острове Сулавеси в промышленной зоне Morowali Industrial Park, введена в строй вторая доменная печь объемом 1780 куб. м.



Как сообщает компания, ее запуск позволит увеличить производительность предприятия от 2 млн т до 3,5 млн т стали в год. Новые мощности будут использованы для расширения выпуска арматуры на 1 млн т в год и катанки на 500 тыс. т в год. В целом PT Dexin будет производить около 2,5 млн т сортового проката и 1 млн т нержавеющих слябов.



Ввод в строй ДП-2 должен был состояться в мае 2020 г., но был перенесен на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. В декабре 2022 г. компания планирует запустить третью доменную печь и тем самым увеличить мощности до 6 млн т в год.



Комбинат находится в совместной собственности китайских компаний Delong Steel и Tsingshan Holding, японской Hanwa и индустриального парка Morowali. В перспективе участники совместного предприятия собираются построить в Индонезии еще несколько металлургических предприятий и довести совокупные производственные мощности до 20 млн т стали в год.



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