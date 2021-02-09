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Турция намерена выплавить рекордный объем стали

09.02.21 12:51 , Металлоснабжение и сбыт
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Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD) прогнозирует на 2021 г. дальнейший рост выплавки стали в стране. Как считают аналитики ассоциации, производство должно увеличиться не менее чем на 5% и превысить прежний рекордный результат 2017 г. - 37,52 млн т.

В 2020 г. выплавка стали в Турции, несмотря на эпидемию коронавируса, возросла на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 35,8 млн т. При этом спад на 4,1% по итогам первого полугодия был перекрыт ростом более чем на 16% во втором.

Правда, здесь надо учитывать, что в 2018-2019 гг. экономика Турции находилась в глубоком кризисе, а в 2020 г. произошло восстановление. По оценкам TCUD, видимое потребление стальной продукции в стране увеличилось на 12,9% по сравнению с 2019 г., до 29,4 млн т.

Вследствие опережающих темпов роста внутреннего спроса по сравнению с производством Турция в 2020 г. нарастила импорт стали на 4,5%, до 12,5 млн. т. Как отметил генеральный секретарь TCUD Вейсел Йайан (Veysel Yayan), 94,6% импорта поступило в страну беспошлинно из стран, с которыми Турция имеет соглашения о свободе торговли, либо для дальнейшей переработки и реэкспорта. Сами турецкие компании в 2020 г. сократили экспорт стали на 5,5% по сравнению с 2019 г., до 16,6 млн т.

МинПром

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