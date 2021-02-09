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Из-за коронакризиса в Германии рекордно обвалился экспорт
09.02.21 11:50 Металлургпром
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Из-за пандемии коронавируса экспорт Германии в прошлом году упал более резко, чем после финансового кризиса 2009 года. Зарубежные поставки федерации упали на 9,3%, до 1 204,7 млрд евро, сообщило во вторник Федеральное статистическое управление ФРГ. Это было первое снижение с 2013 года и самое сильное с 2009 года - на тот момент минус 18,4%. В прошлом году импорт также упал более резко, чем с 2009 года, а именно на 7,1%, до 1 025,6 млрд евро.
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