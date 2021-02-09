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Из-за коронакризиса в Германии рекордно обвалился экспорт

09.02.21 11:50 Металлургпром
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Из-за пандемии коронавируса экспорт Германии в прошлом году упал более резко, чем после финансового кризиса 2009 года. Зарубежные поставки федерации упали на 9,3%, до 1 204,7 млрд евро, сообщило во вторник Федеральное статистическое управление ФРГ. Это было первое снижение с 2013 года и самое сильное с 2009 года - на тот момент минус 18,4%. В прошлом году импорт также упал более резко, чем с 2009 года, а именно на 7,1%, до 1 025,6 млрд евро.

Спад в экспорте ФРГ произошел в основном из-за резкого спада в начале пандемии в марте 2020 г. После этого, немецкий экспорт рос в восемь месяцев подряд - в последний раз в декабре на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Экспорт ФРГ спасли от еще большего обрушения поставки в Китайскую Народную Республику, которые выросли на 11,6% в декабре до 9,3 млрд евро, и экспорт в США, выросший на 8,4% и 9,2 млрд евро.

Всего в декабре 2020 года Германия продала за рубежом товаров на сумму 100,7 млрд евро и импортировала товаров на сумму 85,9 млрд евро. По сравнению с декабрем 2019 года экспорт вырос на 2,7% в декабре 2020 года, а импорт - на 3,5%. Сальдо внешнеторгового баланса закрылось в декабре 2020 года с профицитом в 14,8 млрд евро.

МинПром

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